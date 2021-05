Salvini: "D'accordo con Draghi, italiani non hanno bisogno di nuove tasse" 20 maggio 2021

(LaPresse) - "Sono pienamente d'accordo con Draghi: l'ultima cosa di cui hanno bisogno adesso gli italiani sono nuove tasse". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, sulla proposta del numero uno dem Enrico Letta sulla tassa di successione. "Sono allucinato invece dal fatto che il segretario del Pd possa pensare a una nuova tassa ma come dice Draghi con cui sono per l'ennesima volta d'accordo non è il momento di togliere soldi dalle tasche degli italiani ma è il momento di rimettergliele".