Salvini sul Cts: bene il cambio, lo chiedevamo, come con Arcuri

Roma, 17 mar. (askanews) - Il cambiamento nel Cts "bene, lo chiedevamo. Che ci sia una persona che parli a nome di tutti, con parole chiare e senza terrorizzare e che cambiassero anche i membri di questo Cts... Lo dicevamo: è cambiata la Protezione Civile, è cambiato Arcuri, è cambiato il Cts, ci sono persone in gamba, valide. Se arrivassero anche i vaccini promessi sarebbe il massimo. Stiamo correndo come i matti per produrli in Italia e comprarli all'estero": così il leader della Lega Matteo Salvini - in un punto stampa in Piazza San Luigi de' francesi a Roma - ha commentato il cambio di alcuni componenti del Cts, il Comitato tecnico scientifico del Ministero della Salute istituito per combattere la pandemia.