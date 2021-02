Salvini contro gli esperti: "Basta terrorizzare gli italiani"

Roma, 15 feb. (askanews) - "I ministri nominati dal governo Draghi hanno la nostra fiducia, l'importante in alcuni casi è cambiare la squadra dei tecnici. Perché di allarmi a rete unificate e di sciagure ne hanno sentiti fin troppi. Diciamo che nella comunità scientifica è pieno di bravi medici che non sentono la necessità di parlare tutti i giorni in televisione e di terrorizzare gli italiani": così il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Roma in riferimento a un cambio di tecnici del governo e il giorno dopo che Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ha chiesto un lockdown totale di un paio di settimane.

"Ne parleremo col presidente Draghi e poi lui avrà totale libertà di scelta, la fiducia la diamo a lui e non a qualche chiacchierone", ha aggiunto rispondendo alla domanda relativa a qualche nome da indicare.

Chiedete la testa di Domenico Arcuri?

"Non chiediamo niente, chiediamo un cambio di passo", ha tagliato corto.