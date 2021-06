Salvini in Calabria: accoglienza da star per il leader della Lega 06 giugno 2021

(LaPresse) Cori e applausi per Matteo Salvini al suo arrivo a Zambrone, in provincia di Vibo Valentia. Il leader della Lega è in Calabria per partecipare agli Stati Generali del Partito nella regione, dove si tornerà al voto in autunno, a causa della scomparsa prematura della presidente Jole Santelli. "Ho chiesto a Speranza - ha dichiarato Salvini parlando ai militanti e i rappresentanti calabresi della Lega - di non complicare la vita ai turisti stranieri che vogliono venire in Calabria". "Non possiamo rompere le palle con 18 certificati e tamponi", ha aggiunto.