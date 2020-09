Salvini: aggiungiamo due mattoncini, alle Regionali siamo 15 a 5

Roma, 21 set. (askanews) - "Se i dati verranno confermati, compresi gli exit sulla Val D'Aosta, che avrà lo spoglio domattina, il totale delle 20 regioni italiane dovrebbe essere 15 a 5, quindi fino ad oggi, dato meramente numerico, era 13 a 7, ci si avvicina passo passo aggiungendo due mattoncini nella nostra visione di paese si passerebbe da 13 a 7 a 15 a 5": è il primo commento del segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a via Bellerio in diretta Facebook, riferendosi al voto per le Regionali.

"Con una Regione stasera, la Regione Marche, governata da 50 anni dal centrosinistra che passa al centrodestra, con la Lega che si gioca il ruolo di primo partito con il Pd, che è una soddisfazione notevole", ha aggiunto il leader leghista.