Milano, 1 feb. (askanews) - Si rotolano, si tuffano, scivolano in infinite discese. La tempesta di neve che si è abbattuta sulla costa orientale degli Stati Uniti, ha trasformato la casa dei due panda giganti dello Smithsonian zoo a Washington in un enorme parco giochi. Le telecamere dello zoo hanno immortalato il divertimento di Mei Xiang and Tian Tian, già avvezzi alle nevicate nella città statunitense. Per il loro cucciolo invece è la prima nevicata della vita.