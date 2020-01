Sala a Zingaretti: necessario piano strategico di lungo termine

Milano, 11 gen. (askanews) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante il suo intervento all'evento Pd, Nord Face.

"Io non ne faccio mistero che sono sempre stato abbastanza negativo rispetto al reddito di cittadinanza, pur riconoscendo che c'è del bisogno e a quota 100, pensando che la vita si allunga e che abbiamo tanti anziani di cui occuparci. Ma fondamentalemente la questione del lavoro è sempre citata molto a parole. Credo che sia veramente il momento che il Pd depositi la sua visione dello sviluppo a lungo termine di questo Paese".

In merito alle prossime elezioni in Emilia Romagna, Sala si è augurato che "Bonaccini vinca", in caso contrario "Zingaretti sarà costretto a cambiare ancora di più il Pd".