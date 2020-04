Sala: per la mobilità in Fase 2 serve collaborazione cittadini

Milano, 24 apr. (askanews) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha lanciato un appello alla collaborazione dei cittadini quando si riprenderà a utilizzare il trasporto pubblico locale. "Vi chiamo alla collaborazione perchè noi abbiamo 1.200 carrozze del metrò, 1.300 bus e 400 tram - ha detto nel suo videomessaggio sui social - è impensabile che ci metta della gente a controllare che abbiate le mascherine a posto, quindi serve la vostra collaborazione".

Sala ha inoltre annunciato la nascita di "una pista ciclabile con segnalazione orizzontale da San Babila fino a Sesto Marelli, quindi corso Venezia, corso Buenos Aires, viale Monza oppure l'utilizzo dei controviali da Lagosta a Parco Nord, quindi Testi e Zara, in cui mettiamo velocità massima 30 all'ora e biciclette" ha detto il sindaco aggiungendo "Non perdiamo la rotta giusta per la ricerca di una città migliore".