Sala: "A Milano test sierologici per conducenti Atm" 15 aprile 2020

“Ieri la regione ha chiarito che partirà con i test sierologici da altre province, non discuto, ma io fermo non voglio stare. E dunque in accordo con l'ospedale Sacco sottoporremo a test sierologici i 4 mila conducenti dei mezzi pubblici di Atm”. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco di Milano, Beppe Sala, spiegando che gli esami “che servono a rilasciare un patentino di immunità” verranno condotti in accordo con i sindacati. “Da lì partiamo perchè bisognerà andare avanti - dice Sala - in in molti paesi europei e del mondo ci si sta preparando alla ripartenza, non so quando e come il nostro governo deciderà, ma bisogna essere pronti”.E “per me essere pronti vuol dire anche preparare i miei cittadini a tornare al lavoro con una sufficiente tranquillità” ha aggiunto il sindaco.