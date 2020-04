Sala: dal 4 maggio riapriamo i parchi e le aree verdi

Milano, 29 apr. (askanews) - "Come da disposizioni del governo, dal 4 maggio riapriamo parchi e aree verdi". Ad annunciarlo nel suo consueto messaggio sui social, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha ricordato come "a Milano abbiamo 25 milioni di metri quadrati di verde tra pubblico e privato, che vuol dire 18 metri quadri di verde per ognuno di noi".

"Ecco li riapriamo", ha detto Sala precisando subito dopo: "cercheremo senz'altro di vigilare che non ci siano assembramenti che non sono corretti, ma sarebbe irrealistico promettere una vera vigilanza e che tutto sia assolutamente nel rispetto delle regole". "Quindi - ha concluso - io mi appello al vostro buon senso, alla vostra buona volontà: noi riapriamo, se con la riapertura dovessimo vedere elementi di rischio, li richiuderemo, ma è giusto ora riaprire".