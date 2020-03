Sabatini (Abi): «Banche aperte solo su appuntamento. L’appello ai pensionati» di Marco Lo Conte 25 marzo 2020

Il direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (Abi) Giovanni Sabatini è intervenuto nel corso del videoforum Il Sole Risponde per lanciare un appello ai pensionati, perchè non affollino le filiali bancarie per ritirare la propria pensione in contanti. “Abbiamo sottoscritto con i sindacati un ulteriore protocollo per garantire la sicurezza degli addetti in filiale e per ridurre il più possibile l'operatività: d'ora in poi in banca si andrà previo appuntamento telefonico, ove non sia possibile svolgere le operazioni da casa”. Ecco Sabatini intervistato da Marco lo Conte