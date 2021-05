Ruini (Conai): al Sud aumentare raccolta differenziata di qualità

Roma, 4 mag. (askanews) - "Uno degli obiettivi che dovremmo provare a raggiungere è quello di aumentare la raccolta differenziata di qualità al Sud, così come di riuscire a intercettare le risorse per realizzare impianti per trasformare i rifiuti che vengono raccolti in materiale che può essere facilmente riciclato". Così Luca Ruini, presidente Conai, a margine della presentazione del IX rapporto 2019 e X rapporto 2020 sulla banca dati Anci-Conai.

"Per il Pnrr penso non sia tanto un problema di risorse, che eistono e sono rese disponibili, quanto la capacità di riuscire a realizzare gli impianti, riuscire ad aiutare e a dare competenze anche ai Comuni per la realizzazione e le autorizzazione degli impianti. E' una delle attività che abbiamo già fatto in passato con Anci e che speriamo si ripresenterà per portare avanti i progetti", ha sottolineato.