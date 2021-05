Ruby ter, difesa Berlusconi: "Stralcio? L'8 settembre potremmo riparlarne" 26 maggio 2021

(LaPresse) "Se l'8 settembre si dovrà ridiscutere tutto? Ritengo che sia una possibilità molto concreta", così l’avvocato Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi al termine dell'udienza durante la quale il Tribunale ha disposto il rinvio dopo l'estate ma non ha separato i procedimenti a carico dell’ex patron del Milan e dei 28 coimputati, come invece aveva chiesto la Procura. L'ultima relazione sulle condizioni di salute depositata dalla difesa "conferma una prognosi minimale che era quella delle precedenti relazioni, auspicandosi che non vi siano peggioramenti e con una ricostruzione rigorosa riguardo anche alla impossibilità di individuare in maniera precisa la durata dell'impedimento. È quello che hanno detto, in modo molto obiettivo e condivisibile, i consulenti". Per questo i giudici hanno rinviato il processo a dopo l'estate con l'obiettivo di "verificare tra qualche mese come stanno le cose".