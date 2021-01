Rosato su Renzi in Arabia Saudita: "Nessun conflitto d'interesse"

Roma, 30 gen. (askanews) - "Il senatore Renzi è andato a dare un contributo di tipo culturale, come fanno tantissimi leader in questo mondo": così Ettore Rosato, vice presidente della Camera dei deputati e coordinatore di Italia Viva (IV), parlando con i giornalisti a Roma.

"Secondo non c'è nessun problema di conflitto di interesse. La politica che abbiamo messo in campo nella politica estera, negli anni del nostro governo, è stata una politica estera che ha privilegiato gli interessi nazionali, sempre. Naturalmente qualsiasi cosa riguardi Matteo Renzi suscita l'attenzione sempre in maniera esponenziale", ha aggiunto Rosato.

"Matteo Renzi da senatore nel rispetto delle leggi fa quello che fanno tutti gli altri leader mondiali. È chiaro che uno che non è considerato al di fuori dei confini, e in questa politica nazionale ne abbiamo tanti, vive un po' di invidia", ha concluso.