Rosato (Iv): Mario Draghi straordinaria risorsa per il paese

Roma, 1 feb. (askanews) - "Penso che Mario Draghi, non mi permetto di tirarlo per la giacchetta, neanche lontanamente, ma penso di dire una cosa che pensano tutti gli italiani, che Mario Draghi è una straordinaria risorsa per questo paese": così Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva, intervistato da Tiziana Panella a Tagadà su La7, mentre è in corso il maxi-tavolo fra i partiti di maggioranza con il presidente della Camera con incarico esplorativo Roberto Fico.

"E sarebbe un magnifico premier?", gli chiede la conduttrice. "Mario Draghi sarebbe un magnifico 'quello che vuole lui' - dribbla Rosato, concludendo - In questa fase non stiamo giocando a cercare il più bello, stiamo costruendo un governo e un governo si costruisce con delicati equilibri e soprattutto il governo non lo fa Italia Viva".