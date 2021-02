Romano (Pd): Draghi grande italiano, troverà base parlamentare

Roma, 3 feb. (askanews) - "Sono fiducioso sul fatto che una figura così autorevole come Mario Draghi, al quale dobbiamo la nostra gratitudine per quello che ha fatto quando era presidente della Bce ed è anche un grande italiano. Credo che avrà la saggezza e il carisma necessario per trovare quella base parlamentare che serve. Serve naturalmente un governo con un'ampia base parlamentare, non un governo di emergenza o transitorio, sennò non avrebbe senso": così Andrea Romano, esponente del Pd, intercettato fuori da Montecitorio, in merito all'incarico assegnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Mario Draghi.

"Noi non abbiamo condiviso questa scommessa fatta da Matteo Renzi - prosegue, in riferimento alla crisi aperta dal leader di Iv - credo sia un passaggio in cui abbiamo perso tutti, parlo da parlamentare, non abbiamo dato un buon esempio all'Italia in questo momento, penso che siano tantissimi gli italiani che hanno guardato un po' sconcertati questa vicenda. Sono settimane che parliamo di qualcosa che poteva essere fatto settimane fa. Non sono molto entusiasta della prova che abbiamo dato", ha concluso.