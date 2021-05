Roma, il quartiere Osa senza acqua potabile né corrente: "Non possiamo cucinare o lavarci" 26 maggio 2021

(LaPresse) Osa, quartiere ai margini di Roma senza acqua potabile né corrente. Nato dall'abusivismo di fine Anni '70, il quartiere ospita ora 200 famiglie. Ogni casa, per ora, si allaccia a un pozzo che porta acqua marrone nei rubinetti. "Non possiamo cucinare, lavarci, stiamo attenti ad ogni cosa. L'acqua puzza e sa di marcio", racconta Marzia, che ci porta a vedere la sua casa. Dopo circa cinquant'anni sono ancora in attesa dei lavori da parte del Comune per avere acqua potabile e luce nelle strade. "L'acqua puzza e la sera qui è buio pesto. Siamo totalmente dimenticati". Nelle varie campagne elettorali si sono "affacciati" molti politici, ma la situazione non è cambiata. Oggi a Osa è venuto anche Salvini, ma "io non mi fido delle parole", avverte ancora Marzia. "Prima i fatti e poi vedremo".