Roma: Piazza Venezia, uomo usa la cinghia contro un agente 07 giugno 2021

(LaPresse) Un uomo affronta un agente della polizia municipale di Roma tentando di colpirlo con una cinghia. E' quanto mostra un video, che circola nelle ultime ore sui social media, girato in Piazza Venezia. L'uomo delle forze dell'ordine cerca di avvicinarsi a un ragazzo nero, che però indietreggia in mezzo al traffico minacciando l'uso della cintura. Non è noto né quando è stato girato il video, né il motivo che ha indotto l'agente a cercare di fermare l'uomo.