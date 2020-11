Roma, operazione anti-droga: 20 arresti, a capo ex banda Magliana

Roma, 4 nov. (askanews) - Venti persone sono finite in manette grazie a una operazione della Guardia di Finanza denominata "Magliana Fenix". Le Fiamme Gialle hanno infatti smantellato un gruppo che trafficava ingenti quantità di cocaina, capeggiato da un personaggio noto per i suoi trascorsi con appartenenti alla Banda della Magliana, a Roma.

Al vertice del gruppo c'era Roberto "Robertino" Fittirillo, 66 anni, ex della Banda (presunto sicario), coinvolto in varie inchieste giudiziarie e imputato nel processo seguito all'operazione "Colosseo" dove fu accusato di concorso in diversi omicidi e traffico di droga.

Dal suo quartiere di origine, il Tufello, Fittirillo gestiva il traffico di droga, rifornendo altre bande attive nella vendita all'ingrosso di droga nella Capitale.