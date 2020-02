Roma, M5s in piazza contro i vitalizi: "Non ci arrendiamo"

Roma, 15 feb. (askanews) - "Qualcuno non aveva ben capito cosa pensassero gli italiani dei vitalizi, glielo ricordiamo noi con questa piazza, oggi..."

Così Paola Taverna, vicepresidente del Senato, ha aperto la manifestazione del Movimento 5 stelle a Roma in piazza Santi Apostoli contro i vitalizi, "quel vergognoso privilegio che con fatica eravamo riusciti a cancellare" come l'ha definito il capo politico del Movimento, Vito Crimi.

In piazza da tutta Italia con cartelli e striscioni con scritto "Non ci arrendiamo #MaiPiùVitalizi", slogan contro la casta e al coro di onestà.

Crimi ha assicurato che non è una iniziativa "contro il nostro stesso governo", come qualcuno ha detto, ricordando che a decidere sui ricorsi presentati da oltre 700 ex senatori che rivogliono il vitalizio sarà una commissione del Senato, i cui membri sono nominati dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati e per la maggior parte di opposizione.