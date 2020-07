Roma, confiscati beni per 11 milioni a famiglia d'imprenditori

Roma, 18 lug. (askanews) - Beni per quasi 11 milioni di euro, fra cui ville, autovetture e liquidi su conti correnti a San Marino, sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Roma all'imprenditore romano Walter Dezi, alla moglie Carla Bigelli e ai figli Federico e Alessandro.

Le Fiamme gialle, coordinate dalla Procura di Roma, hanno accertato una sproporzione tra il patrimonio accumulato e i redditi dichiarati dagli indagati. Il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro e poi la confisca di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello.

Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Fiamme gialle sono partite dall'approfondimento del profilo soggettivo dei membri del nucleo familiare coinvolti, a vario titolo, in una serie di procedimenti per bancarotte fraudolente e frodi fiscali.

In particolare, è emerso come, attraverso società con sede a San Marino, la famiglia Dezi abbia gestito imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso e delle vendite on line di prodotti tecnologici, distraendone il patrimonio anche mediante il trasferimento di ingenti fondi all'estero e intestandole a prestanome.

Confiscato l'intero patrimonio di 3 società, che comprende anche il marchio "Diunamai", utilizzato per la vendita di prodotti elettronici.