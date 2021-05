Roma, ciclisti invadono le strade del centro: "Ci riprendiamo il nostro spazio" 29 maggio 2021

(LaPresse) "Ci riprendiamo il nostro spazio". Con questo proposito centinaia di ciclisti venerdì hanno sfilato per le strade del centro di Roma. Il traffico è rimasto a lungo bloccato nei pressi di via del Tritone mentre la lunga carovana di persone in sella alle biciclette più varie e di tutti i colori - alcune anche con casse stereo incorporate per diffondere musica durante il tragitto - risaliva fino a Piazza Barberini. Nel volantino diffuso dai ciclisti si informa che dopo "un anno di pausa la Ciemmona torna, come è consuetudine, nell’ultimo fine settimana di maggio". Fino a domenica quindi le biciclette animeranno le strade della Capitale.