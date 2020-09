Roma, Ciani: pronto per fare il sindaco, centrosinistra sia unito

Roma, 7 set. (askanews) - "Roma è una grande passione, è la mia città e la città della mia famiglia. Troppi oggi sono rassegnati a un destino di declino di Roma. Noi non siamo rassegnati a questo e come Democrazia Solidale riteniamo di dover ripartire da quello che si può definire dal 'minimo sindacale': viabilità, mobilità, trasporti, strade, verde pubblico. Tanti aspetti trascurati e che rendono una città meravigliosa poco vivibile. Occorre ritrovare un'anima e una missione per Roma". Così Paolo Ciani, esponente di Demos e consigliere regionale, a margine della Giornata Europea della Cultura Ebraica che ha visto quest'anno Roma capofila.

A proposito di eventuali coalizioni, Ciani ha sottolineato: "Noi siamo all'interno della coalizione di centrosinistra e immaginiamo che questa coalizione debba presentarsi unita. Molto spesso in questi anni la politica è stata una politica gridata, una politica contro. Roma non ha bisogno di questo, ma di persone che sono a servizio della collettività".