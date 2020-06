Roma, attenzione sui due focolai. Timori tra residenti Garbatella

Roma, 15 giu. (askanews) - C'è attenzione su Roma, da alcuni giorni alle prese con due focolai di coronavirus, uno al San Raffaele Pisana, che al momento ha 109 casi positivi e 5 decessi correlati, e uno in uno stabile occupato alla Garbatella con una ventina di casi.

Sul primo cluster l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato ha sottolineato che sono stati fatti oltre 4.000 tamponi per tentare di circoscriverlo, uno "sforzo senza precedenti su un unica struttura". Tamponi e test anche al Centro Rai di Saxa Rubra dopo che due tecnici sono stati trovati positivi, casi sempre riferibili al San Raffaele.

Per quanto riguarda invece l'edificio alla Garbatella, la Regione considera chiuso il cluster in quanto il palazzo è stato isolato dalla polizia e le famiglie non possono uscire. All'interno vi sarebbero comunque solo persone negative, tenute sotto sorveglianza in isolamento, i positivi sono stati già trasferiti. Nel quartiere però c'è preoccupazione. "Io l ho saputo solo ieri mattina, ma sembra si sapesse da mercoledì scorso e mio figlio mi aveva chiesto se ci fossero state sirene, ambulanze, io non avevo sentito nulla". "C è paura, abbiamo tutti dei timori, noi però siamo cauti, ci disinfettiamo continuamente".