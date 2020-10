Roma, arrestati 6 appartenenti al clan Casamonica-Di Silvio

Roma, 27 ott. (askanews) - Sei arresti a Roma contro appartenenti alla famiglia Casamonica-Di Silvio, ritenuti responsabili a vario titolo di estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è stato eseguito dalla polizia con il coordinameneto della Direzione Distrettuale Antimafia.

Uno degli arrestati era stato coinvolto nell'aggressione avvenuta nel 2018 al Roxy bar come ha confermato anche la sindaca Virginia Raggi in un messaggio su Twitter in cui ha commentato:

"Grazie a polizia e Dda per il blitz... A Roma non c'è spazio per criminalità. #FuoriLaMafiaDaRoma".