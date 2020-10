Rodolfo Errore: «Export italiano ben accetto ai tavoli commerciali. Riposizionare subito il Made in Italy all’estero»

Anche Rodolfo Errore, Presidente Sace, partecipa alla tavola rotonda “Il Patto per l'Export: strategie e azioni per il rilancio dell'Italia. Istituzioni ed esperti a confronto”. In particolare, individua 3 aspetti su cui fare leva per sostenere la ripartenza del Paese. «Il primo – dice Rodolfo Errore - riguarda la diversificazione geografica dei mercati, con immediato riposizionamento del Made in Italy all'estero, dove ci sono mercati aperti che aspettano i nostri prodotti. La seconda cosa da fare è rafforzare l'e-commerce. La terza concerne un ragionamento simmetrico sull'agri-food, che non deve essere considerato settore di serie B. I nostri esportatori sono ben accetti ai tavoli commerciali, quindi dobbiamo riposizionare subito il brand del Made in Italy».