Rock, il treno del futuro nato dalla diversity di Enrico Marro 19 giugno 2020

Rock è un nuovo treno per il trasporto locale, made in Italy al 100%. Lo sta costruendo in centinaia di esemplari la Hitachi Rail negli stabilimenti di Pistoia, Napoli e Reggio Calabria. A progettarlo è stato un team misto di ingegneri italiani e giapponesi. È uno dei migliori esempi di innovazione nata dalla cultura della diversity

(Immagini elaborate dal video sul treno Rock pubblicato sul canale YouTube di Hitachi Rail)