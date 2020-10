Roberto Tundo: «Da Olivetti un percorso per portare valore alla Pa facendo rete con l’industria»

Dalla digitalizzazione riparte anche Olivetti, come spiega il CEO della storica azienda Roberto Tundo. «Stiamo avviando un percorso di trasformazione per diventare digital farm nel mondo dell'IOT di Tim. È un'area che trova applicazioni in diversi ambiti. Olivetti ha siglato un accordo con il Comune di Ivrea, sede principale della nostra storia e riferimento di un polo tecnologico dove Olivetti sta sviluppando il suo nuovo ruolo, per attivare un percorso che faccia rete con PA e industria, per portare valore tangibile alla PA. Abbiamo inoltre attivato servizi Smart Urban Services per creare valore per i cittadini». Sul tema investimenti, Tundo afferma: «Abbiamo in gestazione un nuovo dispositivo che rappresenti l'unione di diversi elementi: fiscalità, mondo dei pagamenti elettronici e gestione a 360° del punto vendita non solo per la grande distribuzione».