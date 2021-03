Ritorno a Bergamo: il documentario sulla prima ondata di contagi e morte in città 17 marzo 2021

Il 18 marzo, il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Bergamo per partecipare alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. In provincia di Bergamo, tra marzo e aprile del 2020 sono morte seimila persone a causa del coronavirus, il doppio di quelle che risultano dai dati ufficiali. Duemila le vittime nelle sole residenze per anziani.

Un anno fa, Bergamo è diventata la provincia martire della pandemia, e l'Italia ha visto sfilare i carri armati pieni di bare che non hanno trovato posto nei cimiteri lombardi.

Tv2000 racconta in un documentario dal titolo ‘Ritorno in apnea', in onda il 18 marzo in seconda serata, e curato dalla giornalista bergamasca Anna Maria Selini, questa tragedia. Un viaggio nella provincia più flagellata dalla prima ondata di nuovo coronavirus, tra luoghi e persone care direttamente colpite. La regista che ormai da anni vive a Roma, ritorna a casa per capire e raccontare il momento difficile che la sua terra sta attraversando. Un'esperienza che nel tempo si fa sempre meno giornalistica e più personale. Tra il dolore, il trauma collettivo e la ricerca di un senso. Il documentario è stato girato fra marzo e maggio del 2020.

“Me ne sono andata da Bergamo – spiega Anna Maria Selini - quando avevo diciotto anni, passando da Bologna, Madrid e ormai da nove anni Roma. La mia famiglia invece è sempre rimasta a Bergamo, in provincia. La mia è una zona di fabbriche, fabbriche e ville è il paesaggio che si incontra per lunghi tratti d'autostrada. Un paesaggio di cui non ho mai sentito la mancanza, fino al 18 marzo del 2020, la notte in cui un ragazzo napoletano ha diffuso una foto destinata a diventare il simbolo del Coronavirus nel mondo. Decine di mezzi militari che, nel silenzio delle vie deserte per il lockdown, scortavano le vittime del virus fuori Bergamo, perché in tutta la provincia non si sapeva letteralmente dove cremarle. Quella notte ho pianto e forse non mi sono mai sentita così legata alla mia terra”.