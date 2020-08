Rita Ora e Andrea Bocelli a Capri al gala benefico per l'Unicef

Roma, 31 ago. (askanews) - Anche la pop star britannica Rita Ora e Andrea Bocelli sono sbarcati a Capri in motoscafo, lei quasi irriconoscibile con la mascherina; entrambi ospiti del concerto di solidarietà organizzato per Unicef Italia e in cui è stato raccolto oltre un milione di euro per l'emergenza Covid19.

Una serata esclusiva nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo, promossa dal brand fiorentino LuisaViaRoma. All'evento, tra cena di gala e asta benefica, hanno partecipato celebrità internazionali, filantropi e ospiti da tutto il mondo che hanno dato il loro contributo a sostegno della missione di Unicef. I fondi raccolti saranno impiegati per fornire materiali sanitari e formare le comunità e gli operatori per la prevenzione e la cura del coronavirus.