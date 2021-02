Rispondi con l'amore, campagna per la Giornata contro il bullismo

Roma, 2 feb. (askanews) - Per contrastare il bullismo bisogna insegnare ai ragazzi a combattere le loro paure. E' il messaggio della campagna #amorenonbullismo creata da Super!, il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia dedicato a bambini e ragazzi, e sostenuta della crew di influencer "House of Talent" (protagonisti anche dello show Talent Reverse in onda sul canale), per la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo il 7 febbraio.

Rispondere all'odio con l'amore, questo il motto per contrastare un fenomeno sociale sempre più diffuso a scuola e sugli smarthphone di bambini e adolescenti.

I primi a metterci la faccia sono alcuni dei creator di House of Talent da milioni di followers sui social che invitano poi tutti i ragazzi a scattarsi una foto piena d'amore e gentilezza e caricarla sul sito (per rivederla anche in onda su Super!, canale 47 del dtt e 625 di Sky)o postarla su Instagram con l'hasthag #amorenonbullismo.

Michelle Cavallaro: "Sono stata sempre giudicata e sminuita per i pensieri diversi che avevo dagli altri, questo mi ha sempre fatto star male, più volevo fare una cosa e più mi buttavano giù e non la facevo. Poi con il tempo ho imparato a parlarne con un amica e vi consiglio sempre di parlarne con qualcuno, un amico, un familiare, uno psicologo, non c'è niente di male".

Matteo Andreini: "Fortunatamente non ho mai subìto atti di bullismo, ma vi ho assistito tante volte, purtroppo, vi chiedo di non restare immobili, aiutate chi è in difficoltà, offrite una spalla su cui contare e fate capire che il bullismo si sconfigge con l amore e non con l odio".