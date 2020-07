Riprogettare la sanità con i fondi europei 17 luglio 2020

Riflettori puntati sulla sanità nel secondo dei quattro webinar organizzati dal Sole 24 Ore in collaborazione con il Consiglio nazionale dei commercialisti.

Partecipano al webinar il segretario del Consiglio nazionale dei commercialisti, Achille Coppola, il commercialista Gianluigi Longhi, gli esperti del Sole 24 Ore Benedetto Santacroce e Marcello Tarabusi, il segretario generale Federazione italiana medici di medicina generale, Silvestro Scotti, e, in rappresentanza di Confindustria, Luca Del Vecchio. L'evento sarà l'occasione per fare il punto su un settore centrale in questi mesi di pandemia, sul quale si concentrano progetti e aspettative per una sua riorganizzazione e un suo rafforzamento, anche alla luce dell'eventualità dell'utilizzo dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea con il Mes.