Rio de Janeiro, energia solare per gli abitanti della favela 05 giugno 2021

(LaPresse) - Energia a basso costo e sostenibile per le abitazioni di una favela a Rio de Janeiro. E' il progetto attuato da una ong per i residenti del quartiere Babilonia nella città brasiliana, iniziato nel 2016. I pannelli sono stati installati in una scuola e ora anche nelle case di 36 famiglie della favela. Negli agglomerati urbani tipici della città del Brasile spesso manca la corrente.