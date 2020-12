Riforma Mes, appello di Conte: serve coesione per battersi in Ue

Roma, 9 dic. (askanews) - La riforma del Mes è già migliorata grazie all'Italia e ora si sta lavorando a una proposta innovativa per trasformarlo in un nuovo strumento, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in aula alla Camera in vista del Consiglio europeo. E ha fatto un appello alla maggioranza a rimanere coesa dopo le tensioni degli ultimi giorni e i nodi ancora non sciolti in particolare con i renziani per la norma sulla governance del Recovery plan.

"I cittadini non perdonerebbero un segnale che contraddica lo storico accordo raggiunto del Recovery fund" ha detto Conte. Ora è necessario superare l'austerity e lo stallo causato dal veto ungherese e polacco. "Bisogna avviare nel più breve tempo possibile il piano di investimenti e riforme, l'Italia si è spesa per questo fin dall'inizio della crisi pandemica, porrò la questione con determinazione e urgenza".

Per Conte bisogna riconsiderare in modo radicale la struttura e la funzione del Mes: "Affinchè venga trasformato in uno strumento completamente diverso, l'Italia si farà promotrice di una proposta innovatrice che porti a superare la natura di accordo intergovernativo, l'obiettivo è integrarlo nell'architettura europea, sul modello del Next Generation Eu".

Poi l'apertura al confronto con le opposizioni e l'appello alla maggioranza. "Ma il governo ha bisogno anche della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Europa e a svolgere il proprio lavoro. Il confronto dialettico nelle forze di maggioranza è segno di vitalità e ricchezza, ma è essenziale che sia fatto con spirito costruttivo e non ci faccia disperdere energie e non ci distragga dagli obiettivi".

L'opposizione ha subito attaccato: Claudio Borghi, Lega, ha dato ai Cinque Stelle dei "traditori", perché si erano opposti alla riforma con il governo gialloverde e ha accusato l'esecutivo di avere già dato l'approvazione dell Italia alla riforma del Mes in Europa senza un mandato. Stesse accuse anche da Forza Italia, con Antonio Tajani: il Movimento 5 Stelle è favorevole solo per restare al governo. Da noi nessun soccorso.