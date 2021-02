Riforma del Fisco, ecco il modello danese citato da Draghi di Marco lo Conte 18 febbraio 2021

Nel suo atteso primo discorso al Senato, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha indicato molte priorità cui intende metter mano il suo governo. Tra queste una riforma organica del Fisco definito come “architrave della politica economica”. Una riforma complessiva e non per pezzi, opera degli esperti del settore e frutto di un attento lavoro e studio, come accaduto negli anni scorsi in Danimarca, citato da Draghi per il metodo con cui si è riformato il fisco. Se n'è parlato nel videoforum del Sole 24 Ore dedicato al tema in cui ha descritto il sistema fiscale danese Rosanna Acierno, dottore commercialista ed esperto del Sole 24 Ore.