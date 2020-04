Ricercatori in Antartide: «Noi sappiamo cosa significa essere confinati».

Gli invernanti della base italo-francese Concordia spiegano come si sopravvive al confinamento: tolleranza e flessibilità. È, ad oggi, l'unico posto al mondo dove si trovano degli italiani per i quali non vigono le regole del distanziamento sociale e del «restate a casa». È infatti l'unico continente rimasto esente dal virus. A 16mila km dall'Italia nella base gestita dal Pnra (Programma nazionale di ricerche in Antartide) dell'Enea e dal Cnr lavorano dall'autunno scorso quattro italiani tra cui il capo stazione Alberto Salvati, il medico della base Loredana Faraldi, anestesista del Niguarda di Milano, il meccanico Andrea Ceinini e l'informatico Luca Ianniello. Ben prima che scattasse l'allarme coronavirus erano loro i confinati nell'inverno antartico i cosiddetti «invernanti», persone che andavano incontro ad almeno sei mesi di buio totale e di temperature che variano dai -80 ai -100 gradi Celsius. Per approfondire: Ricercatori italiani in Antartide: «Noi sappiamo cosa significa essere confinati»