Ricerca, innovazione, export le ricette delle best practice lombarde

È partita da Varese e l'Alto Milanese 29 gennaio la prima delle otto tappe del tour di Smartland, la Lombardia del futuro. L'evento metterà in luce di volta in volta temi di attualità, per scoprire e imparare dalle storie delle eccellenze del territorio, come competere sul mercato globale; ricerca e innovazione, digital transformation, nuovi saperi, modelli di economia sostenibile e replicabili, connessioni tra le filiere territoriali, export e internazionalizzazione, semplificazione, lavori del futuro, bandi di concorso.La prima tappa, dunque, Varese: uno dei maggiori distretti mondiali dell'aerospazio, ma in cui sono diverse e articolate le specializzazioni presenti: dalla chimica alla gomma-plastica; dalla meccanica ai macchinari; dall'alimentare alle calzature. Per approfondire: Ecco Smartland, la Lombardia del futuro