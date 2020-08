Ricciardi: rialzo contagi prevedibile, situazione sotto controllo

Rimini, 21 ago. (askanews) - "L'impennata di contagi era un dato prevedibile, perché questa curva riprende le conseguenze dei comportamenti che ci sono stati a partire sostanzialmente con l'apertura e le vacanze". Lo ha detto il consulente del ministero della Salute nella gestione dell'emergenza coronavirus, Walter Ricciardi, a margine di un incontro al Meeting di Rimini.

"La situazione non è fuori controllo" ha aggiunto, spiegando che ora la situazione è differente rispetto ai mesi scorsi: "I casi li intercettiamo prima, gli asintomatici, a gennaio questi casi non venivano identificati diventavano gravi, abbiamo ampliato la capacità di tracciamento e rafforzato il sistema sanitario". Al momento in Italia "i focolai sono mille" e "siamo ancora in grado di controllare" la situazione, ma ha precisato "se diventano 2 mila o 3 mila non riusciamo più a controllarla".