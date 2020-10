Ricciardi: prima di novembre rischio 16mila casi al giorno

Roma, 14 ott. (askanews) - Allarme boom di contagi da parte del consulente scientifico del ministero della Salute, Walter Ricciardi che - a Tv2000 - ha stimato che già prima di novembre si potrebbe arrivare a 16mila casi al giorno.

"Qualche giorno fa ho stimato che se non si fossero prese misure come quelle che stiamo prendendo adesso si sarebbe potuto arrivare a novembre a 16 mila casi (al giorno ndr). In realtà il ritmo di crescita è talmente forte che potremmo arrivarci anche prima. Per cui è necessario rispettare le vecchie regole e introdurre queste nuove".