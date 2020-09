Riccardo Illy: non c'è motivo per non usare il Mes di Rosalba Reggio 05 settembre 2020

“Gli interventi ci sono stati, ma la norma non era adeguata perché ha consentito che arrivassero risorse anche a chi non ne aveva bisogno”. L'imprenditore Riccardo Illy commenta così parte degli interventi a sostegno degli imprenditori e dei lavoratori nel periodo più difficile dell'epidemia da Covid 19. “Sul Mes non capisco le resistenze, non c'è motivo per non utilizzarlo. Anche dal Recovery Fund mi arrivano segnali sconfortanti. Al Paese servono riforme di lungo periodo ma ma temo che i politici non le faranno perché saranno concentrati solo sulla propria rielezione”. L'intervista di Rosalba Reggio.