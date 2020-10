Riccardo Fraccaro: «Settore dello spazio di nuovo in auge, Italia attrae intelligenze da tutto il mondo»

Con il focus intitolato “La sfida dell'aerospazio come frontiera dell'eccellenza tecnologica italiana” si apre la seconda giornata di “Made in Italy: The Restart”. È il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro a intervenire per primo. «Come Governo – dice - abbiamo investito molto nello spazio, dove nei prossimi anni arriveranno i maggiori investimenti e in questo settore si giocherà la crescita economica di molti paesi. Si è aperta una nuova era, quella dell'esplorazione lunare e, successivamente, marziale. A tal proposito, l'Italia ha inventato una trivella unica al mondo. Il settore dello spazio in Italia è tornato in auge ed è capace di attrarre intelligenze da tutto il mondo». Il Governo sta lavorando in collaborazione con gli Usa, rispetto al Programma Artemis e non solo: «Ci sono progetti e investimenti che gli Usa porteranno avanti e noi non potevamo mancare. Per esserci, abbiamo fatto squadra, solo così possiamo raggiungere grandi obiettivi».