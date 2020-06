Riaprono i cinema in Italia, primi spettatori: non vedevamo l'ora

Roma, 16 giu. (askanews) - I biglietti solo on line e alle apposite macchinette, niente biglietteria frontale, ma non in tutti i casi, mascherina obbligatoria all'ingresso fino all'entrata in sala, gel igienizzante e misurazione della temperatura.

Dopo quasi quattro mesi di chiusura, riaprono i cinema in tutta Italia, anche se gradualmente. Le prime sale a ripartire sono quelle di Uci Cinema, in particolare Uci Bicocca (Milano), Uci Orio (Bergamo), Uci Porta di Roma (Roma) e Uci Luxe Campi Bisenzio (Firenze).

Come spiega il Responsabile Operazioni di Uci Italia, Giovanni Plano: "Noi abbiamo applicato le indicazioni del nuovo Dpcm: garanzia di distanziamento, abbiamo previsto la divisione dei flussi di entrata e uscita, una partenza scaglionata, con una programmazione differenziata, numerose postazioni di sanificazione e molta formazione al nostro personale. Il cinema è un'esperienza assolutamente sicura"

Per ogni biglietto venduto, ci sono due posti a destra e sinistra che non è possibile occupare, tranne nel caso dei familiari e congiunti.

Ecco i primi cinefili ad occupare le sale dell'Uci di Porta di Roma.

Qui siamo a Milano dove nel primo giorno hanno riaperto poche sale. Tra queste una delle arene dell'Arianteo della galassia Anteo Palazzo del Cinema che riaprirà anche altre arene e le sale al chiuso nei prossimi giorni. Nonostante la minaccia di pioggia non sono mancate le code all'ingresso.

Sergio Oliva, responsabile della programmazione del nuovo Anteo Palazzo Del Cinema. "Siamo molto contenti, finalmente si riapre, in sicurezza, con tutte le norme previste dal governo. Misuriamo febbre, igienizzante, controlliamo gli spettatori".

Felicità anche per gli appassionati di cinema di Milano.