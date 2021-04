Riaperture, Speranza: da prossime settimane stagione diversa

Roma, 9 apr. (askanews) - "Da qui a qualche ora firmerò delle ordinanze e sulla base dei numeri che abbiamo una parte significativa delle ordinanze porterà una parte del territorio dal rosso all'arancione, cio significa che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora molto complicato con un tasso di diffusione del virus significativo e le intensive piene". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al convegno organizzato da Fratelli d'Italia 'Riapri Italia'.

Il ministro della Salute Roberto Speranza conferma, pur senza citarle, che il governo potrebbe far scattare alcune riaperture "nelle prossime settimane": "Nelle prossime settimane ci sono le condizioni perchè, in un incrocio tra effetti delle misure prese e accelerazione delle vaccinazioni, si possano creare le condizioni, in un percorso graduale, facendo un passo alla volta, per avere in sicurezza una stagione profondamente diversa dal passato", ha spiegato.