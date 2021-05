Riaperture, Salvini: "Che giugno sia il mese della ritrovata libertà" 20 maggio 2021

(LaPresse) - "Siamo a buon punto: che giugno sia il mese della ritrovata libertà per tutti e del ritrovato lavoro di giorno, di sera, al chiuso, all'aperto, al ristorante, in palestra, in piscina e per sposarsi". Così il leader della Lega sulle riaperture.