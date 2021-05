Riaperture, Salvini: "Bellissimo giorno: c'è il sole e si riapre per milioni di italiani" 31 maggio 2021

(LaPresse) "Oggi è bellissima giornata non solo perché sono stato al Santuario di Fatima e perché il buon Dio ci regala questo sole ma anche perché è il giorno delle riaperture per tanti italiani. Ci abbiamo lavorato per mesi, abbiamo insistito, è una vittoria di milioni di italiani". Così a Roma il leader della Lega Matteo Salvini a proposito delle riaperture in Italia. Salvini ha visitato oggi il Santuario di Fatima.