Riaperture, Meloni: "Coprifuoco follia, misure peggiori di quelle di Conte" 02 maggio 2021

(LaPresse) Giorgia Meloni all'attacco sulle misure decise dal governo nel dl sulle riaperture. "Penso non si possa definire un decreto riaperture, in particolare la norma che prevede il coprifuoco alle 22 fino al 31 di luglio è una misura folle, devastante per il nostro sistema economico. Se verrà confermata organizzeremo delle misure", ha spiegato la leader di Fratelli d'Italia in una conferenza stampa per la Giornata Mondiale della Terra. "Sono contenta se la Lega su questa materia decide di alzare il livello del dibattito interno all'interno del governo. Mi pare che le misure siano, non in continuità con Conte, peggiori di quelle di Conte.