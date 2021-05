Riaperture in Francia, Macron e Castex prendono un caffè all'aperto 19 maggio 2021

(LaPresse) Oggi (mercoledì) in Francia è il giorno della riapertura degli spazi pubblici dopo sette mesi di lockdown. Bar e ristoranti in tutto il Paese possono ricominciare a servire all’aperto. Il presidente francese, Emmanuel Macron, e il primo ministro, Jean Castex, ne hanno approfittato per cooncedersi un caffè seduti ad un tavolino di un bar a Parigi.