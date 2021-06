Riaperture, caffè al banco a Roma: "E' un segno di ripartenza" 01 giugno 2021

(LaPresse) Da oggi in Italia si torna a prendere il caffè al banco anche in zona gialla in Italia e a consumare cibi e bevande anche al chiuso. "Prendiamo questo caffè con piacere, si ricomincia, è una gioia" spiega una donna al bancone di un bar a Roma. "Questo è uno dei tanti segnali di ripartenza" aggiunge un altro cliente. Tanti i cittadini che si sono ritrovati in mattinata nei bar della Capitale: il caffè la banco con cornetto o brioche è una tradizione irrinunciabile per gli italiani.