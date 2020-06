Rezza, Rt sotto 1 in tutto il Paese, ma attenzione a possibili nuovi focolai

La situazione epidemiologica in Italia “continua a migliorare e l'incidenza di Covid è in diminuzione pressoché in tutte le regioni”. Lo afferma il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio nelle regioni d'Italia. L'indice di trasmissibilità Rt “è al di sotto di 1 in tutte le aree del paese. Naturalmente - avverte - il virus continua a circolare anche se a bassa intensità, per cui non si può escludere l'occorrenza di possibili focolai”.Per approfondire