Rezza: per la prima volta ricoveri sotto soglia critica

Milano, 7 mag. (askanews) - "Per la prima volta abbiamo sia l'occupazione dei posti in area medica sia delle terapie intensive sotto la soglia critica, c'è una decongestione dei posti". Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, nel punto stampa sul monitoraggio della situazione epidemiologica nel Paese.

"Un dato confortante - ha osservato - in parte dovuto alle misure prese precedentemente alle riaperture, in parte alla forte accelerazione della campagna vaccinale. In questo momento è bene mantenere la massima cautela e intanto la campagna vaccinale verrà implementata ulteriormente".